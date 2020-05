Σαμαράς-Γαβαλάς: Η απάντηση του κομμωτή για τον χαρακτηρισμό «παρατράγουδο»

Μια νέα κόντρα έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στον Τρύφωνα Σαμαρά και τον Λάκη Γαβαλά. Μια κόντρα που φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει πριν από χρόνια, όταν οι δύο άντρες βρίσκονταν στην εκπομπή «FAB5» του ΑΝΤ1.

Η νέα αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Λάκης Γαβαλάς εκνευρίστηκε με το ιδιαίτερο χτένισμα του Τρύφωνα Σαμαρά στο «Just the two of us» πριν από μερικές ημέρες, που θύμισε αυτό που είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά ο ίδιος σε fashion show του.

Τρύφωνας Σαμαράς και Λάκης Γαβαλάς με τη Σάσα Σταμάτη ανάμεσά τους! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το πρωί της Δευτέρας, ο γνωστός κομμωτής μίλησε στο «Πρωινό» κι όταν η Φαίη Σκορδά του είπε πως ο γνωστός επιχειρηματίας πριν από λίγη ώρα στο «Happy Day» τον χαρακτήρισε παρατράγουδο της Αννίτας Πάνια, έγινε έξαλλος!

«Με ενημερώνουν οι καλοί μου συνεργάτες από το κοντρόλ ότι είναι καλεσμένος ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή και είπε “Ότι είσαι παρατράγουδο σαν τον Βας Βας Παρασκευάς”», είπε η παρουσιάστρια με τον Τρύφωνα Σαμαρά να απαντάει: «Εντάξει, νομίζω ο κύριος Γαβαλάς το έχει παραξηλώσει το θέμα. Πρώτον έχει βγει από χθες στην Τατιάνα, σήμερα βγήκε στην Τσιμτσιλή, χθες με μια τσάντα που είπε ότι κάνει 60.000 ευρώ και εμείς να τον λυπηθούμε; Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Σε αυτή την εποχή που είμαστε, με αυτή την κρίση, με αυτά που περνάμε, μας ενδιαφέρει αν ο κύριος Γαβαλάς κρατάει τσάντα 60.000 ευρώ; Δεν ντρέπεται λίγο; Αυτό έχω να πω μόνο, δεν έχω να πω κάτι. Εύχομαι και εγώ στην ηλικία του να κρατιέμαι έτσι».