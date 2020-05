Η «εισβολή» του Τρύφωνα Σαμαρά στο Πρω1νό: Θα βάζω ό,τι θέλω στο J2US

Μία έκπληξη περίμενε το πρωί της Δευτέρας, τη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Τη στιγμή που σχολίαζαν όλα αυτά που συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου στο «Just The 2 Of Us», έξω από το πλατό του «Πρω1νού» ήταν ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Η παρουσιάστρια μαζί με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις τον συνάντησαν και βέβαια του ζήτησαν να σχολιάσει την αυστηρή κριτική που δέχτηκε για την εμφάνισή του αλλά και για το αν θα τον δούμε στα επόμενα επεισόδια ή θα αποφασίσει να αποχωρήσει οικειοθελώς.

«Θα συζητήσω σήμερα με την παραγωγή για το αν θα φύγω. Ήταν λίγο άσχημο αυτό που έγινε, στεναχωρήθηκα για αυτό και φούντωσα εκείνη την ώρα. Δεν ήταν φουστανέλα ήταν μια φούστα από πολυκατάστημα. Νομίζω η κριτική επιτροπή ήταν μανουριασμένη σε πολλούς παίκτες. Εγώ θα μιλήσω σήμερα με την παραγωγή και θέλω να πω μερικά πράγματα. Δεν είναι το Α και το Ω το ρούχο. Εντάξει δεν τραγούδησα καλά», είπε αρχικά και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Με πρόσβαλε αυτό με την παράδοση. Δεν το έκανα με κακία. Εγώ θα πω στην παραγωγή ότι δε δέχομαι και θα βάζω ότι θέλω εγώ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Φυσικά δέχομαι αυτό που μου είπαν οι κριτές. Δεν ήταν παραδοσιακό το τραγούδι».