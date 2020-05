Μαρία Σολωμού: «Και βέβαια ανήκω στις γυναίκες που έχουν απατηθεί»

Μπορεί να μην έπιασα ακριβώς τον Μάη,αλλά τον ντύθηκα!!!!! Καλή Πρωτομαγιά σε όλους μας!!!! Να είμαστε πάντα λουλουδάτοι!!!! #καλομηνα #ερχεταικαλοκαιρακι #χαρείτε

A post shared by Maria Solomou (@mariasolomou_official) on May 1, 2020 at 9:20am PDT