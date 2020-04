Γενέθλια έχει ο ΣάκηςΤανιμανίδης – Η ευχή της Χριστίνας Μπόμπα

39 χρόνια...κιόλας! 🎂🎈Κάπου στα 28-30 ήταν νομίζω όταν ορκίστηκα να μη μεγαλώσω ποτέ. Το σκέφτηκα και το αποφάσισα συνειδητά μάλιστα, δεν ήταν αστείο. "Για πάντα παιδί" είχα πει.⁣ ⁣ Κι από τότε κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να μην "μεγαλώσω". Όχι σε εξωτερική εμφάνιση, αλλά στην καρδιά ❤️, στην διάθεση να ανακαλύπτω τον κόσμο, στην ατελείωτη περιέργειά μου και πάνω από όλα στο να κάνω πάντα αυτό που θέλω, αυτό που πιστεύω, χωρίς να με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Γιατί τα παιδιά έχουν μια αλήθεια και μια απλότητα να κάνουν ότι κάνουν όχι για τους γύρω τους, αλλά γιατί τους αρέσει. ⁣ Ζήσε, λοιπόν, μια ζωή γεμάτη εμπειρίες, για σένα...όχι για τους άλλους! You Only Live Once....⁣ #BirthdayBoy #throwback #MyLife #MyRules #YOLO

