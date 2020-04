Σμαράγδα Καρύδη: Αναπολεί το… ροζ δειλινό στην Αίγινα!

Τα τριαντάφυλλα στην Αιγινα την περσινή Άνοιξη. Ροζ δειλινό μετά από καταιγίδα #τηςεξοχήςταπρωινάθαταβρούμεξανά

A post shared by Smaragda Karydi (@smaragda_karidi_official) on Apr 7, 2020 at 4:23am PDT