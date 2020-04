Γιώργος Χρανιώτης: Πήγε να δώσει αίμα-Το μήνυμα που στέλνει

#μένουμεσπίτι και όταν χρειαστεί να βγούμε κάνουμε κάτι χρήσιμο για τον αυτό μας ή για τους άλλους.Το @ethniko_theatro_ καθώς και το σωματείο εργαζομένων εθνικού θεάτρου,σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»,οργάνωσαν διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας,στο θέατρο Rex,Πανεπιστημίου 48,σήμερα πρωταπριλιά και αύριο από τις 10.00-14.00.Υπάρχει συνεργείο αιμοδοσίας,άπλετος χώρος,με καμμία πιθανότητα συνωστισμού καθώς και τα απαραίτητα γάντια,μάσκες και αντισηπτικά.Καλέστε στο 210-5288277 για το αυριανό σας ραντεβού και καλή βολτάδα,στην άδεια Αθήνα...ΑΑΑ!!!Στο τέλος πατατάκια και πορτοκαλάδα κερασμένα απ το κατάστημα, για την απαιτούμενη αναστήλωση.Αύριο το λοιπόν, μάγκες και μάγκισες,δίνουμε απ αυτό που μας περισσεύει.Απ το αίμα μας.Για να σώσουμε.Για να νιώσουμε .Αμε!!! #blood #donateblood #humanity #give #life #puravida #masketeer #light

A post shared by Hraniotis Giorgos Official (@hraniotis_giorgos_official) on Apr 1, 2020 at 6:49am PDT