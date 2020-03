Βασίλης Νομικός: «Καποιος άγγελος με κράτησε στη ζωή»

Ο προφητικός τίτλος του τραγουδιού και η παραμονή μου για 3 μήνες στο κρεβάτι του σπιτιού μου. ''Άγγελε μου τύραννε μου'' Έτσι ξαφνικά το 1996 με την μορφή ατυχήματος με επισκέφτηκε ο ''κορονοϊός''Κυριολεκτικά ήρθαν τα πάνω κάτω στην ζωή μου.Η διάγνωση άσχημη,κακή.Όμως κάποιος άγγελος με κράτησε στην ζωή...Οι γιατροί λοιπόν υπέδειξαν ακινησία στο κρεβάτι για 3 μήνες!Με ευλάβεια τήρησα τις εντολές των γιατρών.Κλεισμένος μέσα στο σπίτι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι.Δύσκολο διάστημα.Πολύ δύσκολο.Όμως όταν τελείωσε όλο αυτό είχα την υγεία μου και ήμουν σοφότερος.Σας θυμίζει κάτι αυτή η ιστορία?Όπως έλεγε και ο δάσκαλος μου στο δημοτικό,τι ηθικό δίδαγμα βγαίνει παιδιά μου?Η απάντηση μια και μοναδική.Μένουμε στο σπιτάκι μας! (το χρονικό του ατυχήματος από μια φίλη από τα παλιά)

