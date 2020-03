Θεοδώρα Βουτσά: «Είναι πολύ μεγάλη η αγάπη που λαμβάνουμε για τον μπαμπά»

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ολους για την συμμετοχή σας στο πένθος μας. Είναι πολυ μεγάλη η αγαπη που λαμβάνουμε απο ολους για τον μπαμπά, για τον Κώστα, τον Κωστή. Σας ευχαριστουμε πολυ! Ευχαριστούμε τους φίλους, τους συνεργάτες, τους θαυμαστές που ήρθαν στην κηδεία, εκεινους που έστειλαν στεφάνια, που έστειλαν μηνύματα, που ηταν εκεί για τον μπαμπά με όποιο τρόπο μπορούσαν. Λάβαμε τόσα μηνύματα απο ολα τα σημεία της γης όπου υπάρχουν Έλληνες. Αισθάνθηκαμε την αγαπη όλων! Θα θέλαμε επισης, με αυτήν την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Αθηναίων. Ηταν όλοι δίπλα μας απο την πρωτη στιγμή. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο προσωπικά και τον Δήμο για την προσφορά του τάφου και μνήματος προς τιμήν του μπαμπά και της προσφορας του. Το δεχόμαστε με μεγάλη περηφάνια για τον πατέρα μας. Ευχαριστουμε θερμά την Υπουργό Πολιτισμού και Υπουργό Εσωτερικών, και των υπαλλήλων του κάθε υπουργείου για την στήριξη. Είμαστε πολυ περήφανες για τον πατέρα μας που προσφέρθηκε για εκείνον η Δημοσία Δαπάνη. Ευχαριστουμε πολυ για την τιμή που του κανετε. Η οικογένεια όμως του Κώστα Βουτσα, αποφασίσαμε να μην δεχτούμε το ποσό της Δημοσίας Δαπάνης. Θα θέλαμε να δοθεί σε καποιον ή κάποιους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Έτσι θα έκανε ο πατέρας μας. Ο πατέρας μας φρόντισε για μας, ακομα μια φορά- μέσα απο τον Διόνυσο, τον εισπρακτικό φορέα των ηθοποιών. Θα θελαμε επισης να ευχαριστησουμε δημόσια το γραφείο τελετών Σκλια και προσωπικά τον ιδιοκτήτη των γραφείων Πάνο Σκλια για την υπεροχη διεκπεραίωση της τελετης. Ηταν δίπλα μας απο την πρωτη στιγμή και μας βοήθησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο παρέχοντας ότι χρειαζόμασταν για να χαιρετήσουμε με τον τρόπο που θέλαμε τον Κώστα Βουτσα. Ευχαριστούμε τον κ. Γεωργουσόπουλο, τον Δήμαρχο Αθηνών κ. Μπακογιάννη, τον ΓΓ του ΚΚΕ κ. Κουτσούμπα, τον Αρχηγο της αγαπημενης του ΑΕΚ κ.Μελισσανιδη, τον Πρόεδρο του Διονυσου κ. Γαλανό, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου κ. Λιγνάδη, την κα. Μιμή Ντενίση για τους υπέροχους επικήδειους λόγους τους, τα τελευταία υπέροχα λόγια που άκουσε ο μπαμπάς. Σας ευχαριστουμε για την αγαπη. Είμαστε περήφανες για τα λόγια της αδερφής μας Νικκο. Πιστεύουμε ότι είπε με τον καλύτερο τρόπο ότι θα ήθελε να (συνεχίζεται)

