Βουτσάς: Ο ξεχωριστός τρόπος με τον οποίο οι κόρες του τίμησαν τη μνήμη του

Την Παρασκευή κάναμε την τελετή του μπαμπά στη Μητρόπολη Αθηνών κι ηταν ολα πολυ ωραία... αλλά η πραγματική εκκλησία του μπαμπά είναι το ΘΕΑΤΡΟ. Γι αυτό κι εμεις πήγαμε σήμερα να τον αποχαιρετήσαμε με τον καλύτερο «ιερέα» -και τελευταίο του σκηνοθέτη- @lakislazopoulos_official Πήγαμε στο ΘΕΑΤΡΟ και ειδαμε μια κωμωδία, το είδος που υπηρέτησε ο μπαμπάς όλη του τη ζωή, για να γελάσουμε- γιατι ο μπαμπας δεν εκλαιγε, γελούσε. Και γελούσε πιο πολυ στα δύσκολα. Και γελάσαμε πολυ, παρα πολυ. «Μια μερα χωρίς γέλιο, είναι μια μερα χαμένη»! Σας ευχαριστουμε πολυ Λακη, Παύλο, Μαρία, Πέτρο και όλο τον θίασο! Με αγαπη, Οι κορες του Θεοδωρα και Νικκο #mydad #kostasvoutsas #voutsafamily Το θέατρο γιατρεύει τα πάντα! ♥️♾♥️ • • • @petrosfilipp @mariasolomou_official @pavloschaikalis @katerpapanikolaou @chzachou @concierge_unique @theodoravoutsa

