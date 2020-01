Αντίνοος Αλμπάνης: Συγκινεί με ανάρτηση για τη χρονιά που του άλλαξε τη ζωή

: μα δεν ήταν ούτε καλή, ούτε εύκολη χρονιά. και ίσως καμία να μην είναι από δω και πέρα. και ίσως να εύχομαι να έρθουν καλύτερες μέρες. και ίσως να κοιτάζω πίσω και να τρομάζω. και ίσως τελικά να είμαι λάθος. γιατί όσο κι αν πέρασα δύσκολα, έμαθα ότι είμαι πιο δυνατός από αυτό που φαντάζομαι. έμαθα τι σημαίνει να σφίγγεις τα δόντια και να σηκώνεις ψηλά το κεφάλι. έμαθα να δίνω χρόνο στον εαυτό μου. έμαθα να κοιτάζω τους ανθρώπους στα μάτια. τώρα. εδώ. σήμερα. γιατί δεν υπάρχει χθες και δεν θα υπάρξει αύριο. για όσα έρθουν λοιπόν, να είμαστε εδώ να ακούμε. και να ακουγόμαστε. να αγαπάμε. και να αφήνουμε να μας αγαπάνε. να μας νοιάζει. και να μας νοιάζονται. ήμασταν και θα γίνουμε. μόνο τώρα είμαστε. ας είναι κάθε ημέρα, εδώ. και τώρα καλή χρονιά με Υγεία #nye #2020 #hny #surviving

