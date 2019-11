Σάκης Τανιμανίδης: Πήγε να διαγωνιστεί στο «The Voice»;

Μόλις πέρασα τα Blind Auditions και περιγράφω τον ενθουσιασμό μου στη Μπόμπα! 🎤⚡️ Λες να περάσω κι από τα battles?! 🤔 (Αφού δεν μπορώ να γίνω παίκτης στο Survivor, τουλάχιστον να διαγωνιστώ εδώ 😆) #thevoicegr #mpompa #otinanai

A post shared by Sakis Tanimanidis (@sakiswp) on Nov 22, 2019 at 11:24am PST