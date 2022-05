Μητσοτάκης: Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού στο Κογκρέσο

Με ενθουσιασμό έγινε δεκτή η ιστορική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο από τους Γερουσιαστές και τους βουλευτές.

Αυτό φάνηκε τόσο από το standing ovation στο τέλος της ομιλίας του, αλλά και στο πόσες φορές σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν.

Οι Αμερικανοί Γερουσιαστές και βουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι αρκετές φορές για να χειροκροτήσουν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Κογκρέσο / Πηγή φωτογραφίας: Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού

Πολλοί εξ αυτών, μάλιστα, μίλησαν με εγκωμιαστικά λόγια για την ομιλία του πρωθυπουργού σε αναρτήσεις τους στα social media.

«Ως πρόεδρος της Βουλής, ήταν προνόμιό μου να υποδεχθώ τον Εξοχότατο Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα το πρωί, πριν από μια διμερή συνάντηση και την ομιλία του στην κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου. Η Ελλάδα υπήρξε πηγή δημοκρατικών αρχών για αιώνες. Ήταν πηγή έμπνευσης για την ίδρυση της Αμερικής. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα συνεργάζονται ως δημοκρατικά έθνη», έγραψε στο twitter η Νάνσι Πελόζι.

«Δεν ήταν υπέροχη η ομιλία; Θεωρώ πως ήταν μοναδικής έμπνευσης! Είπα και στον πρωθυπουργό, αμέσως μετά, πως έχω ακούσει πολλές ομιλίες στην Κοινή Σύνοδο του Κογκρέσο. Όλες τους ιστορικής σημασίας, ενδιαφέρουσες και εξαιρετικές. Μία από αυτές, όμως, μου έχει μείνει στο μυαλό εδώ και δεκαετίες. Αναφέρομαι σε μια ομιλία του Βάτσλαβ Χάβερ, με θέμα τη δημοκρατία, πριν από 30 χρόνια. Η σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού είναι αυτής της κατηγορίας. Τόσο αξιόλογη, τόσο επίκαιρη», είπε η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη δεξίωση που παρέθεσε προς τιμήν του.

As Speaker of the House, it was my privilege to welcome His Excellency Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, to the United States Capitol this morning before a bilateral meeting and his address to the Joint Session of Congress. pic.twitter.com/E1gItQ6kr3