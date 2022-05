O Μητσοτάκης έδειξε και στην Πελόζι τον χάρτη της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Τον χάρτη της «Γαλάζιας Πατρίδας», στην οποία έχει αναφερθεί και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έδειξε και στη Νάνσι Πελόζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τόσο την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, όσο και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ και μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ, με χάρτες και στοιχεία για την τουρκική προκλητικότητα και τις υπερπτήσεις στο Αιγαίο.

Μάλιστα, επεσήμανε ότι οι παραβιάσεις γίνονται με τα F-16 που θέλει να αναβαθμίσει και να αυξήσει η Τουρκία.

As Speaker of the House, it was my privilege to welcome His Excellency Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, to the United States Capitol this morning before a bilateral meeting and his address to the Joint Session of Congress. pic.twitter.com/E1gItQ6kr3