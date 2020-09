Σαρλ Μισέλ: «Η σχέση της ΕΕ με την Τουρκία δοκιμάζεται»

Στην υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής θέσης για την ανατολική Μεσόγειο θα εστιάσει η Σύνοδος Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου επισήμανε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μιλώντας σε εκδήλωση της δεξαμενής σκέψης Bruegel.

«Στην Ανατολική Μεσόγειο, αντιμετωπίζουμε εντάσεις και απρόβλεπτα. Η Λιβύη και η Συρία είναι εστίες ανασφάλειας και αστάθειας» ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ επισημαίνοντας ότι «ασκούνται πιέσεις στην κυριαρχία της Ελλάδας και της Κύπρου» και υπογράμμισε: «Η σχέση μας με την Τουρκία δοκιμάζεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εστιάσει στην υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής θέσης σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο».

