Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν για 2 νεκρούς στα σύνορα-Διάψευση Πέτσα

Νέες, απίστευτες προκλητικές δηλώσεις έκανε Ερντογάν! Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας, ο Ερντογάν συνέχισε τα fake news, προκάλεσε Ελλάδα και Ευρώπη και έστρωσε το έδαφος για μία ακόμη ημέρα έντασης!

Δυστυχώς η ΕΕ και ο κόσμος δεν καταλαβαίνουν την κατάσταση της Τουρκίας που φιλοξενεί περισσότερους από 4 εκατομμύρια πρόσφυγες

Κατηγόρησε ακόμα την Ευρωπαϊκή Ένωση πως δεν τήρησε την συμφωνία της με την Τουρκία, ενώ δήλωσε αδιάφορος για το ένα δισ. ευρώ της ΕΕ εφόσον η Τουρκία έχει ήδη ξοδέψει 40 δισ. δολάρια και εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι κάπου θα βρει το ποσό αυτό.

Σήμερα οι Έλληνες στρατιώτες σκότωσαν δύο πρόσφυγες. Υπάρχει ακόμη ένας βαριά τραυματίας. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να κρατούνται με το ζόρι σε μία χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι με τη δική τους ελεύθερη βούληση θέλουν να φύγουν από τη χώρα μας

Αυτό φυσικά είναι κάτι που διαψεύδει κατηγορηματικά η ελληνική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, ο Στέλιος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με tweet του κατέστησε σαφές ότι δεν ισχύει τίποτα: «Οι ελληνικές συνοριακές δυνάμεις δεν έχουν ανοίξει πυρ ενάντια σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Ο αντίθετος ισχυρισμός δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από σκόπιμη παραπληροφόρηση: Fake News».

No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News.#fakenews #fakeTurkishPropaganda