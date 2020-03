Μεταναστευτικό: Έκτακτη σύγκληση των Υπουργών Εσωτερικών ζητά ο Σχοινάς

Την έκτακτη σύγκληση των υπουργών Εσωτερικών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, μετά την απόφαση της Τουρκίας να ανοίξει τα σύνορά της για τους μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Yesterday night called the Croatian Presidency @EU2020HR and Deputy PM Minister @DavorBozinovic to request that EU Home Affairs Ministers meet urgently in an extraordinary JHA Council. Consultations ongoing with @vonderleyen @YlvaJohansson @PrimeministerGR. Tomorrow in Berlin. https://t.co/YpAuUOG1tl