Συνάντηση Δένδια με Πάιατ στη σκιά των εξελίξεων σε Τουρκία - Συρία

Με τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Τζέφρι Πάιατ συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη σκιά των ραγδαίων εξελίξεων στη Συρία και στην Τουρκία και τα όσα ακολούθησαν από πλευράς Άγκυρας, με την ενθάρρυνση χιλιάδων μεταναστών να επιχειρήσουν να μεταβούν στην Ελλάδα.

Το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στην περιοχή ήταν ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν τη συνάντηση, όπως επισήμανε και ο κ. Δένδιας στην ανάρτησή του.

Ανάρτηση με… νόημα έκανε και ο πρέσβης των ΗΠΑ από την πλευρά του, στην οποία ανέφερε: «Αμέσως μετά την προσγείωση της πτήσης από την Ουάσιγκτον πό το DC, είχα τη χαρά να συναντηθούμε με τον υπουργό Νίκο Δένδια και να συζητήσουμε την ισχυρή στήριξη των ΗΠΑ στο φιλόδοξο στρατηγικό μας πρόγραμμα με την Ελλάδα και την κοινή μας προσέγγιση στο NATO σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια και τις πιεστικές προκλήσεις στο θέμα της μετανάστευσης».



Straight off flight from DC, pleased to see Minister @nikosdendias to discuss strong US support for our ambitious strategic agenda with Greece, our shared approach at @NATO on regional security, and the pressing challenges on the migration issue. pic.twitter.com/37OigjPpMm