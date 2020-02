Μητσοτάκης: Πλήρης αποτροπή σε Έβρο - νησιά και σφράγισμα συνόρων

Συναγερμός επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να αποτραπεί μαζική είσοδος μεταναστών στον Έβρο και στα νησιά, μετά την απροκάλυπτη ενέργεια της κυβέρνησης Ερντογάν στην Τουρκία και τον θάνατο πολλών Τούρκων στρατιωτών στη Συρία, να διευκολύνει ουσιαστικά τη μετακίνησή τους προς τα ελληνικά σύνορα.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προετοιμάσει τους Ευρωπαίους ότι θα αυστηροποιήσει τους ελέγχους για παράνομες εισόδους στα σύνορα.

Μετά τις εξελίξεις στο Ιντλίμπ και τις εντολές που έδωσε στο εσωτερικό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επικοινώνησε με τη Μέρκελ και την ενημέρωσε για τα μέτρα που παίρνει η Ελλάδα.

Η εντολή Μητσοτάκη προς τους αρμόδιους Υπουργούς (Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και κυβέρνηση είναι: «Πλήρης αποτροπή και σφράγισμα συνόρων για παράνομες εισόδους».

Το ίδιο μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός και στη διεθνή κοινότητα με ανάρτηση στο twitter στην οποία αναφέρει στην αγγλική γλώσσα: «Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων συγκεντρώθηκαν σε μεγάλες ομάδες στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα και προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Θέλω να είμαι σαφής: καμία παράνομη είσοδος στην Ελλάδα δεν θα γίνει ανεκτή. Αυξάνουμε την ασφάλεια των συνόρων μας».

Significant numbers of migrants and refugees have gathered in large groups at the Greek-Turkish land border and have attempted to enter the country illegally. I want to be clear: no illegal entries into Greece will be tolerated. We are increasing our border security.