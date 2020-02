Πρόσφυγες στον Έβρο ζητούν να μπουν στην Ελλάδα - Φωνάζουν «Yunanistan»

Σχεδόν 160 πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται στο Ντικιλί της Σμύρνης και περιμένουν να φθάσουν με φουσκωτά στην Ελλάδα, μετά από τις δηλώσεις Τούρκου αξιωματούχου στο Reuters ότι η Άγκυρα δε θα εμποδίζει πλέον τους Σύρους πρόσφυγες να περνούν στην Ευρώπη.

Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν βίντεο που δείχνουν τους πρόσφυγες να περιμένουν να επιβιβαστούν στις βάρκες, γελώντας και δείχνοντας χαρούμενοι.

Το DHA δημοσίευσε στο Twitter βίντεο με πρόσφυγες που μετακινούνται με τα πόδια στα σύνορα της Τουρκίας και της Ελλάδας στον Έβρο. Σε ερώτηση δε δημοσιογράφου για το πού πάνε, απαντάνε «Yunanistan», δηλαδή «Ελλάδα».

The first immigrants to leave Turkey for Europe.



Turkish authorities do not block anyone from leaving.



All immigrants are free to go as can be seen in the video.

Σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο, περίπου 300 πρόσφυγες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά που βρίσκονται στην Αδριανούπολη, στο άκουσμα ότι η Τουρκία ανοίγει τα σύνορά της άρχισαν να περπατούν μέχρι τα σύνορα για να μπουν στη χώρα μας.

📍After #Turkey has decided not to hinder refugees trying to cross into #Europe, migrants have gathered in Edirne at the Greek border



Migrants are walking towards the border to cross into #Greece

Παράλληλα το Anadolu μεταδίδει ότι μετανάστες που επιθυμούν να περάσουν στη Λέσβο, ήδη έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο χωριό Babakale, στην παραλία Yeşil Liman και στο Kadırga Bay. Οι μετανάστες σε αυτά τα σημεία, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται για τη μετάβαση στη Λέσβο, ετοιμάζονται για τη μεταφορά τους.

WATCH: Refugees going to GREECE from #Turkey as Turkish authorities opened the borders into Europe without any explanation.

Υπενθυμίζεται πως ο Τούρκος αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, δήλωσε στο Reuters ότι «η Τουρκία δε θα εμποδίσει τους πρόσφυγες να φτάσουν στην Ευρώπη από ξηράς ή μέσω θαλάσσης από την περιοχή της Ιντλίμπ».

«Τουρκική αστυνομία, η ακτοφυλακή και οι συνοριακοί φύλακες διατάχθηκαν να σταματήσουν να τους εμποδίζουν, μετά την έκτακτη στρατιωτική σύσκεψη που έκανε στην Άγκυρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν η οποία έγινε μετά την επίθεση του συριακού καθεστώτος από αέρος στην Ιντλίμπ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 33 Τούρκων στρατιωτών», αναφέρει το τηλεγράφημα του Reuters.

Παρ’ όλ’ αυτά, εκπρόσωπος του AKP διέψευσε στο πρακτορείο Anadolu ότι η Τουρκία έχει επιλέξει να «ανοίξει τα σύνορά της» ώστε να περάσουν Σύροι πρόσφυγες στην Ευρώπη.

«Η μεταναστευτική πολιτική της Τουρκίας δεν έχει αλλάξει», είπε, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει ωστόσο ο κίνδυνος η χώρα να μην μπορεί να συγκρατήσει νέα κύματα προσφύγων από την Ιντλίμπ.