Συνωστισμό πολεμικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο δείχνει χάρτης!

«Συνωστισμό» πολεμικών πλοίων από έξι διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, ΗΠΑ, Ρωσία, Αίγυπτο, Γαλλία) δείχνει ο χάρτης που έχει αναρτήσει στο twitter το Petroleum Economist, το οποίο παρέχει αναλύσεις για τον ενεργειακό τομέα.

O χάρτης του Petroleum Economist για τη διάταξη των πολεμικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο

Όπως αναφέρει η ανάρτηση, οι στρατιωτικές και πολιτικές αντιθέσεις έχουν αυξήσει την ένταση στην περιοχή, ενώ για τον ίδιο λόγο το Petroleum Economist έχει συνθέσει χάρτη στον οποίο αποτυπώνεται η κατάσταση, με το ερώτημα αν οι διαμάχες θα αποτρέψουν το ενδιαφέρον για το ενεργειακό δυναμικό της περιοχής.

