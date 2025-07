Διώρυγα Σουέζ: Νεκροί κι αγνοούμενοι από βύθιση πλατφόρμας πετρελαίου

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 22 τραυματίστηκαν μετά τη βύθιση πλατφόρμας άντλησης πετρελαίου στη Διώρυγα του Σουέζ. Τέσσερα ακόμα άτομα από το 30μελές πλήρωμα της πλατφόρμας αγνοούνται.

Η πλατφόρμα ανατράπηκε στην περιοχή της Τζάμπαλ ελ Ζέιτ, στη βορειοανατολική Αίγυπτο, περίπου 250 χιλιόμετρα από την είσοδο της Διώρυγας του Σουέζ, όπως ανέφερε το υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων μέσω Facebook.

Egypt



The first TV footage of an oil drilling rig overturning in the Gulf of Suez. pic.twitter.com/RUBfszlc6y