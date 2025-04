ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παιδικό σταθμό – Τέσσερις νεκροί

Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Τσάταμ του Ιλινόις στις ΗΠΑ, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε σε παιδικό σταθμό, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και παιδιά.

JUST IN: Woman drives car through daycare and after-school camp in Chatham, Illinois, killing at least 4 people, police say pic.twitter.com/5CM1CAQdWL

«Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τέσσερις άνθρωποι, που πιστεύεται πως είναι ηλικίας μεταξύ 4 και 18 ετών, έχασαν τη ζωή τους, όταν όχημα έπεσε πάνω σε παιδικό σταθμό στην Τσάταμ, μικρή πόλη της πολιτείας Ιλινόις,» γνωστοποίησε η πολιτειακή αστυνομία, δίχως να διευκρινίσει αν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια.

Ο οδηγός του οχήματος και μοναδικός επιβαίνων σε αυτό δεν έχει τραυματιστεί, πάντως διακομίστηκε σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

@GuntherEagleman help spread I’m a small account. Need prayers for my community! She plowed down and killed 4 kids at this after school daycare care. One life flighted and numerous injuries. In one side and out the other. 🙏🙏💔💔. pic.twitter.com/6W7aENx5NX