Απίστευτο βίντεο: Φάλαινα καταπίνει άνθρωπο και μετά τον «απελευθερώνει»!

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Παταγονία της Χιλής, όταν μια φάλαινα κατάπιε για λίγα δευτερόλεπτα έναν άνθρωπο που έκανε καγιάκ, πριν τον απελευθερώσει σώο λίγο αργότερα.

Ο Άντριαν Σιμάνκας έκανε καγιάκ μαζί με τον πατέρα του, Ντελ, στον κόλπο Μπαΐα Ελ Άιγκουιλα, στην περιοχή του Στενού του Μαγγελάνου. Μια φάλαινα εμφανίστηκε ξαφνικά και κατάπιε τον Άντριαν και το κίτρινο καγιάκ του για μερικά δευτερόλεπτα, προτού τον απελευθερώσει ζωντανό.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο, σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο.

