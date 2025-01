Πυροβολισμοί σε κλαμπ στη Νέα Υόρκη – Αναφορές για τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Υόρκη, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς σε νυχτερινό κλαμπ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 13 άτομα δέχθηκαν πυρά και έχουν τραυματιστεί στο νυχτερινό κέντρο του Κουίνς, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

#BREAKING



The number of shot is 13 now at Amazura nightclub in Queens, NYC. 3 people are critically injured.



Police are searching for an Grey Infiniti with NJ plates



This is not the first shooting at the club.. it’s been closed temporarily before due to violence in the club. pic.twitter.com/lILxqjl0Ih