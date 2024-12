Μακελειό Ουισκόνσιν: Το μανιφέστο της 15χρονης – Ποιοι την επηρέασαν

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Ουισκόνσιν, μετά το μακελειό που σημειώθηκε σε σχολείο του Μάντισον με τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες.

Όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές η 15χρονη δράστις του μακελειού, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της, αφού πρώτα άνοιξε πυρ στο σχολείο της, είναι η Νάταλι «Σαμάνθα» Ρούπνοου.

Σύμφωνα με το CNN που επικαλείται αστυνομικές πηγές, η Ρούπνοου αντιμετώπιζε προβλήματα, τα οποία και αποτύπωσε σε γραπτά που βρέθηκαν και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Στα γραπτά αυτά περιλαμβάνεται κι ένα μανιφέστο με τίτλο «Πόλεμος κατά της ανθρωπότητας», το οποίο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μανιφέστο αυτό αντικατοπτρίζεται η ψυχική κατάσταση της 15χρονης, αλλά και τα κίνητρα και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή τη νέα τραγωδία.

Ο φερόμενος ως σύντροφος της 15χρονης επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του μανιφέστου, σημειώνοντας ότι του το έστειλε η ίδια μέσω WhatsApp, εκφράζοντας την επιθυμία της να σταματήσει την παραπληροφόρηση και να παρουσιάσει τα γεγονότα με ειλικρίνεια.

Στο εξασέλιδο αυτό μανιφέστο η Σαμάνθα περιγράφει τη σχέση της με τους γονείς της, την οποία χαρακτηρίζει «εξαιρετικά δύσκολη». Τους αποκαλεί «αποβράσματα», ενώ αναφέρει ότι η οικογένειά της δεν την αγαπούσε και πάντα αισθανόταν ως το «λάθος παιδί».

Η 15χρονη αναφέρει επίσης ότι σχεδίαζε να αυτοκτονήσει εδώ και καιρό, αλλά ένιωθε πως ένα μακελειό σαν αυτό που προκάλεσε στο σχολείο της θα ήταν «καλύτερο από μια ηλίθια βαρετή αυτοκτονία».

Το μανιφέστο υπογραμμίζει το βαθύ θαυμασμό της Σαμάνθα για άτομα που ήταν υπεύθυνα για προηγούμενες μαζικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων οι:

Pekka Eric Auvinen (φινλανδός εκτελεστής σε σχολείο).

Arda Küçükyetim, ένας Τούρκος νεοναζί που πραγματοποίησε μαζική επίθεση νωρίτερα φέτος. Η Σαμάνθα αναφέρθηκε στον Küçükyetim ως «έναν απόλυτο άγιο» και τον αναγνώρισε ως σημαντική έμπνευση.

Τον Vladislav Roslyakov, δράστη των πυροβολισμών σε σχολείο στην Κριμαία το 2018.

Η Σαμάνθα αποκαλύπτει επίσης ότι απέκτησε τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση μέσω «ψεμάτων, χειραγώγησης και της βλακείας του πατέρα της».

Μακελειό Ουισκόνσιν: Τι ανέφερε ο φίλος της

Ο φίλος της, ο οποίος τη γνώρισε πριν από δύο χρόνια μέσω μιας σχέσης εξ αποστάσεως είπε ότι γνωρίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν είχαν συναντηθεί ποτέ από κοντά.

Περιέγραψε τη Σαμάνθα ως ευγενική, γενναιόδωρη και χαρούμενη στις επαφές τους. Διηγήθηκε ότι του έκανε συχνά δώρα χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα.

Επειδή επίσης γράφτηκαν πολλά για τις σεξουαλικές της προτιμήσεις, ξεκαθάρισε πως η Σαμάνθα γεννήθηκε γυναίκα και δεν ήταν τρανσέξουαλ.

Μακελειό Ουισκόνσιν: Η άσχημη σχέση με τον πατέρα της

Η 15χρονη περιγράφει επίσης στο μανιφέστο της τη βαθιά διαταραγμένη σχέση της με τον πατέρα της, περιγράφοντας την επαναλαμβανόμενη οικογενειακή αστάθεια που έζησε, καθώς οι γονείς της χώρισαν πολλές φορές.

Αποκαλύπτει επίσης ότι η μητέρα της πάλευε με τον εθισμό στα ναρκωτικά, ενώ αφήνει έντονα να εννοηθεί ότι ο πατέρας της ήταν αλκοολικός.

Μακελειό Ουισκόνσιν: Θύμα σχολικού εκφοβισμού η 15χρονη

Επισημαίνει επίσης τον διαρκή σχολικό εκφοβισμό που βίωνε, τον οποίο προσδιόρισε ως σημαντική πηγή της απαισιοδοξίας και του αυξανόμενου θυμού της προς τους άλλους.

Αυτό το επιβεβαίωσε και ο φίλος της, τονίζοντας ότι ο εκφοβισμός έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αρνητικής της άποψης για τη ζωή.

Τα δικαστικά αρχεία που εξετάστηκαν επιβεβαιώνουν την αφήγηση της 15χρονης για τα επανειλημμένα διαζύγια της οικογένειάς της και τις συνεχιζόμενες νομικές διαμάχες μεταξύ της μητέρας και του πατέρα της, προσθέτοντας περαιτέρω αξιοπιστία στις δηλώσεις της.

Μακελειό Ουισκόνσιν: Το χρονικό της τραγωδίας

Η αστυνομία έλαβε κλήση στις 10:57 π.μ. το πρωί της Δευτέρας και μέσα σε τρία λεπτά, οι βοηθοί του σερίφη της κομητείας είχαν φτάσει στο Abundant Life Christian School, στο οποίο φοιτούν περίπου 420 μαθητές. Η τοπική αστυνομία έφτασε δευτερόλεπτα αργότερα.

Ταυτόχρονα, εργαζόμενοι της πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο και άρχισαν να περιθάλπουν τα θύματα. Αυτή τη στιγμή, δύο φοιτητές νοσηλεύονται με τραύματα που απειλούν τη ζωή τους και λέγεται ότι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ένας δάσκαλος και τρεις ακόμη μαθητές φέρουν λιγότερο σοβαρά τραύματα. Οι δύο από αυτούς πήραν εξιτήριο το βράδυ της Δευτέρας.

Οι γονείς της 15χρονης συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές και η αστυνομία δεν σκοπεύει να τους απαγγείλει κατηγορίες. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί αν τα μέλη της οικογένειάς της 15χρονης ήταν κάτοχοι όπλων. Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι της στη λεωφόρο Delaware το βράδυ της Δευτέρας για να βρει οτιδήποτε μπορεί να είχε αφήσει πίσω της. Μια πόρτα φάνηκε να έχει χτυπηθεί και να έχει μείνει στο έδαφος.

