Μακελειό Ουισκόνσιν: 15χρονη μαθήτρια η δράστις – Νεκροί τρεις άνθρωποι

Μια 15χρονη μαθήτρια είναι τελικά η δράστης της επίθεσης μέσα σε τάξη του σχολείου όπου φοιτούσε στο Μάντισον, στη βόρεια πολιτεία Ουισκόνσιν των ΗΠΑ.

Από τα πυρά σκοτώθηκε ένας καθηγητής και μια συμμαθήτρια της 15χρονης και τραυματίστηκαν άλλοι έξι άνθρωποι. Μετά το μακελειό, η ανήλικη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της και αυτοκτόνησε.

BREAKING: According to multiple reports the Christian school sh*oter is 15-year-old Natalie Lynn Rupnow.



She had a deep online fascination with school shootings and death, particularly the 1999 Columbine High School massacre. Rupnow was an avid fan of the rock band KMFDM, which… pic.twitter.com/DAUcHGjSRi