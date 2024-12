Πυροβολισμοί σε χριστιανικό σχολείο στο Ουισκόνσιν - Νεκροί και τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στις ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε χριστιανικό σχολείο του Ουισκόνσιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ανήλικοι, σκοτώθηκαν και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν κατά την επίθεση ενόπλου σε χριστιανικό σχολείο στο Μάντισον του Ουινσκόσιν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας ανήλικος μαθητής πιστεύεται ότι είναι ο δράστης του μακελειού στο σχολείο.



BREAKING: A Christian school was targeted by shooting in Wisconsin.



Witnesses are claiming that the shooter "looked like a transgender."pic.twitter.com/XmZSgAkfPO