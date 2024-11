Με αίμα βάφτηκε η νύχτα Halloween - 17χρονος σκότωσε δύο άτομα!

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς τη νύχτα του Halloween στο κέντρο του Ορλάντο των ΗΠΑ.

Γύρω στη 01:00, η αστυνομία στο Ορλάντο της Φλόριντα έλαβε αρχικά αναφορές για πυροβολισμούς και απάντησε αμέσως στο σημείο.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, όταν 17χρονος ύποπτος πυροβόλησε στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί μεταμφιεσμένο λόγω των εορτασμών του Halloween.

🚨 BREAKING: Mass shooting in Orlando, Florida ☠️ A suspect is in custody after witnesses reported a fight breaking out over a woman.



Thousands had gathered for Halloween celebrations, now overshadowed by tragedy.

📍#Orlando | #Florida pic.twitter.com/YSAScRJYhw