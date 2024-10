Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Τεχεράνης

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Τεχεράνης μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, στο σημείο ξέσπασε πυρκαγιά ενώ από την έκρηξη, τραυματίστηκε ένα άτομο.

Όπως αναφέρουν τα ίδια μέσα, πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο που ανήκει στους Φρουρούς της Επανάστασης.

🚨 Breaking: Massive explosions at an Iran 🇮🇷 Ministry of Defense site in Tehran

Στο κτίριο έχουν προκληθεί μόνο υλικές ζημιές από την πυρκαγιά.

🔴 IRAN :📹 EXPLOSION AND FIRE BROKE OUT IN BUILDINGS BELONGING TO THE IRANIAN MINISTRY OF DEFENSE



on Rashid Street in TEHRAN.