Εξασφάλισε το χρίσμα των Δημοκρατικών η Κάμαλα Χάρις: «Θα νικήσω τον Τραμπ»

Απόσπασμα από την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» / OPEN

Η Κάμαλα Χάρις εξασφάλισε τους εκλέκτορες για το χρίσμα των Δημοκρατικών στο συνέδριο του κόμματος -τουλάχιστον 1.967- που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στο Σικάγο. Έτσι είναι σχεδόν βέβαιο πως θα είναι η υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με το CNN.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters και Associated Press υπολογίζουν πως η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη 2.214 αντιπροσώπων από το σύνολο των περίπου 3.900, δηλαδή υπερβαίνει κατά πολύ το απαιτούμενο νούμερο.

It has been one of the greatest honors of my life to serve as vice president to President @JoeBiden.



