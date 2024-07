Τι προκάλεσε το «διεθνές βραχυκύκλωμα» σε τράπεζες και αεροδρόμια

Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Χιλιάδες υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows «κατέρρευσαν» σήμερα, με τις οθόνες να εμφανίζουν τη λεγόμενη «μπλε οθόνη θανάτου» (BSOD) κατά την εκκίνηση. Τράπεζες σε όλο τον κόσμο, αεροπορικές εταιρίες, τηλεοπτικοί σταθμοί και πολλές άλλες επιχειρήσεις αντιμετώπισαν σήμερα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.

Ο Tζορτζ Kούρτζ, CEO της Crowdstrike, του παρόχου κυβερνοασφάλειας ο οποίος φέρεται να είναι υπεύθυνος για το παγκόσμιο χάος που προκλήθηκε, απολογήθηκε δημόσια για την αναστάτωση που προκάλεσε η ενημέρωση του λογισμικού της εταιρείας σε συνέντευξή του στο αμερικανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για τον αντίκτυπο που προκαλέσαμε στους πελάτες, στους ταξιδιώτες, σε οποιονδήποτε επηρεάστηκε από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών μας», είπε ο Κούρτζ.



CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We… — George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024

Σύμφωνα με τον CrowdStrike, το πρόβλημα προκλήθηκε από μια ελαττωματική ενημέρωση ασφαλείας, η οποία έβγαζε εκτός λειτουργίας τους επηρεασμένους υπολογιστές και τους servers, αναγκάζοντάς τους σε συνεχείς επανεκκινήσεις.

«Η Crowdstrike εργάζεται ενεργά με τους πελάτες που επηρεάζονται από ένα πρόβλημα που εντοπίστηκε σε μια ενιαία ενημερωμένη έκδοση περιεχομένου για Windows hosts. Οι υπολογιστές Mac και Linux δεν επηρεάζονται.

BSOD explained: What's the Windows blue screen of death and what do I DO? https://t.co/b9IL6SlNqk — Mashable (@mashable) July 19, 2024

Δεν πρόκειται για περιστατικό ασφαλείας ή κυβερνοεπίθεση. Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί, απομονωθεί και έχει αναπτυχθεί διόρθωση.

Παραπέμπουμε τους πελάτες στην πύλη υποστήριξης για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε πλήρεις και συνεχείς ενημερώσεις στον ιστότοπό μας. Συνιστούμε επιπλέον στους οργανισμούς να διασφαλίσουν ότι επικοινωνούν με τους εκπροσώπους της Crowdstrike μέσω επίσημων καναλιών.

Η ομάδα μας είναι πλήρως κινητοποιημένη για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα των πελατών της Crowdstrike», είπε σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Crowdstrike, George Kurtz.

More than 1,000 flights have been cancelled around the world today so far, according to aviation analytics firm Cirium. This figure - currently 1,078 - will only get bigger as the knock-on impacts grow. pic.twitter.com/DIxmBepsU9 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 19, 2024

Το λογισμικό της CrowdStrike χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως για τη διαχείριση της ασφάλειας των υπολογιστών και των διακομιστών Windows.

Η εταιρεία ανέφερε στο NBC ότι βρίσκεται τώρα στη διαδικασία ανάκλησης της ενημέρωσης που προκάλεσε το πρόβλημα.

Η Μicrosoft ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι υπηρεσίες cloud της έχουν αποκατασταθεί ως επί το πλείστον, μετά από μια διακοπή.

Something super weird happening right now: just been called by several totally different media outlets in the last few minutes, all with Windows machines suddenly BSoD’ing (Blue Screen of Death). Anyone else seen this? Seems to be entering recovery mode: pic.twitter.com/DxdLyA9BLA — Troy Hunt (@troyhunt) July 19, 2024

«Οι υπηρεσίες μας βελτιώνονται καθώς συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα άμβλυνσης», αναφέρει η επιχείρηση σε μήνυμά της στο X.

Σύμφωνα με την εταιρεία αεροπορικών αναλύσεων Cirium, λόγω του προβλήματος στα ψηφιακά συστήματα εταιρειών ακυρώθηκαν μέχρι στιγμής 1.078 πτήσεις παγκοσμίως και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί όσο αυξάνονται οι επιπτώσεις.

Η διακοπή λειτουργίας επηρέασε υπολογιστές Windows σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρήστες στο subreddit της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike ανέφεραν προβλήματα στην Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νέα Ζηλανδία.

Yazılım sistemlerinin çökmesi sonrası, ABD'deki Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durdu. — Yeni Şafak (@yenisafak) July 19, 2024

Στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» η αεροπορική κίνηση δε φαίνεται να επηρεάστηκε από το πρόβλημα ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Downdetector, η βλάβη επηρέασε πολλές τράπεζες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Το Sky News στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε ότι δεν βγήκε στον αέρα το πρωί της Παρασκευής, με την παρουσιάστρια αθλητικών εκπομπών του Sky News Jacquie Beltrao να γράφει στο X: «Προφανώς δεν είμαστε στον αέρα - προσπαθούμε».

Η σημαντικότερη σιδηροδρομική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου Govia Thameslink Railway προειδοποίησε τους επιβάτες να αναμένουν διαταραχές, καθώς αντιμετωπίζει «εκτεταμένα προβλήματα πληροφορικής».

Και τα τέσσερα εμπορικά σήματα της - Southern, Thameslink, Gatwick Express και Great Northern - έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες ανέφεραν: «Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε εκτεταμένα προβλήματα πληροφορικής σε ολόκληρο το δίκτυό μας».

⚠️ We are currently experiencing widespread IT issues across our entire network. Our IT teams are actively investigating to determine the root cause of the problem.



We are unable to access driver diagrams at certain locations, leading to potential short-notice cancellations,… — Thameslink (@TLRailUK) July 19, 2024

Το χρηματιστήριο του Λονδίνου επλήγη από το τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε την πλατφόρμα του για μετάδοση πληροφοριών στην αγορά, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η εμφάνιση της μεταβολής στον δείκτη FTSE100.

