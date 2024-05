Ισραήλ: Βρέθηκε η σορός της Shani Louk και άλλων δύο ομήρων του φεστιβάλ

Φρικτό θάνατο στα χέρια της Χαμάς βρήκε η 23χρονη Γερμανοϊσραηλινή / Βίντεο αρχείου Mega

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εντόπισε τις σορούς τριών ομήρων από το φεστιβάλ Supernova, όπου έγινε η εισβολή ανδρών της Χαμάς, πριν από οκτώ μήνες.

«Είμαστε συντετριμμένοι που μοιραζόμαστε ότι o IDF ανέσυρε τα πτώματα τριών Ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν από το Φεστιβάλ Nova και κρατήθηκαν από τη Χαμάς στη Γάζα. Πρόκειται για την 28χρονη Amit Bouskila, την 23χρονη Shani Louk και τον 53χρονο Itzhak Gelerenter. Δεν υπάρχουν λόγια», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση ο IDF στην πλατφόρμα Χ.

