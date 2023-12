Ισραήλ: Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ – Μία νεκρή

Μια 24χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι οχτώ τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης το πρωί στην είσοδο της Ιερουσαλήμ.

Οι δράστες της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ εξουδετερώθηκαν από την αστυνομία - AP

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης αποκαλύπτει τον πανικό που επικράτησε.

Terrorist attack in Jerusalem.



2 Israelis waiting at a bus stop killed by 2 shooters.



5 in critical condition.



The terrorists were quickly killed by 2 armed off duty Israeli soldiers and one armed civilian driving past. pic.twitter.com/UCKNvZBQRQ