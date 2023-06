Σοκαρισμένη η πρώην του δράστη - «Ήταν ευγενικός, φρόντιζε το παιδί μας»

Γαλλία: Σοκ από την επίθεση με μαχαίρι κατά παιδιών σε πάρκο – Το προφίλ του δράστη / Βίντεο από ΕΡΤ

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η Γαλλία τις εξελίξεις μετά τη σοκαριστική επίθεση άνδρα με μαχαίρι σε παιδική χαρά στη μικρή πόλη Ανεσί.

Ο δράστης της αιματηρής επίθεσης σε παιδική χαρά μαχαίρωσε τρίχρονα παιδιά και έναν ενήλικο ενώ δε δίστασε να μαχαιρώσει ακόμη και μωρό που βρισκόταν σε καρότσι.

Ο δράστης έπεσε στα χέρια των Αρχών λίγα λεπτά μετά την επίθεση. Βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύλληψής του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δράστης είναι ο Σύρος Abdalmasih H., ο οποίος είναι 32 ετών.

Το 2013 παντρεύτηκε Σουηδέζα και είναι πατέρας ενός 3χρονου παιδιού.

Μάλιστα το γαλλικό δίκτυο BFMTV εντόπισε τη γυναίκα που ζει στη Σουηδία με την ίδια να υποστηρίζει πως χώρισε με τον άδρα της πριν από οκτώ μήνες και πως έχει να λάβει νέα του εδώ και τέσσερις μήνες. Όπως τόνισε, γνώρισε τον Abdalmasih H. στην Τουρκία πριν από πέντε χρόνια. Ο άνδρας την ακολούθησε στη συνέχεια στο Τρολχάταν της Σουηδίας όπου έμεναν μαζί.

Το ζευγάρι ζούσε στη Σουηδία, αλλά όταν χώρισαν, εκείνη έμεινε στην πατρίδα της ενώ ο 32χρονος πήγε στη Γαλλία, όπου ζήτησε άσυλο στις 22/11/22.

«Δεν ξέρω τι του συνέβη, είναι τρομερό. Όμως δεν έχω επαφή μαζί του, δεν ξέρω πού ζει, ούτε πώς πάει ψυχολογικά», εξομολογήθηκε η πρώην σύζυγος η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ μόλις άκουσε ότι είναι ο δράστης της επίθεσης.

Η γυναίκα δήλωσε μάλιστα πως ο δράστης «ήταν ένας ευγενικός άνδρας όσο είμαστε μαζί και φρόντιζε το παιδί μας».

