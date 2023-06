Γαλλία: Η στιγμή που ο δράστης μαχαιρώνει τρίχρονα παιδιά

Το σημείο όπου έγινε η επίθεση στην Ανεσί της Γαλλίας / AP Image

Σοκαρισμένη είναι η μικρή γαλλική πόλη Ανεσί από το αιματηρό περιστατικό με θύμα μικρά παιδιά που έπαιζαν σε παιδική χαρά. Νεαρός άνδρας τους επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας τέσσερα από αυτά.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:45 (ώρα Ελλάδας). Ο άνδρας, οπλισμένος με μαχαίρι, επιτέθηκε σε παιδιά ηλικίας περίπου τριών ετών που βρίσκονταν σε πάρκο κοντά στη λίμνη του Ανεσί.

Globalist politicians have brought war to Europe, to our home! Syrian asylum seeker stabs numerous people in Annecy, France. At least five children risk their lives due to injuries. Who let this beast into Europe? pic.twitter.com/jbmvGlGPOG