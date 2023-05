Η Μόσχα κατηγορεί τις ΗΠΑ για την επίθεση με drone στο Κρεμλίνο

Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε, με drones εναντίον του Κρεμλίνου με στόχο τη δολοφονία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ διατύπωσε τον ισχυρισμό αυτό σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να έχει υπόψιν της πως η Ρωσία γνωρίζει ότι εκείνη επιλέγει τους στόχους και ότι η Ουκρανία απλά θέτει σε εφαρμογή τα αμερικανικά σχέδια.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αποφάσεις για τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες, δεν λαμβάνονται στο Κίεβο αλλά στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Πεσκόφ / ΑP (Alexander Zemlianichenko)

Δεν έδωσε στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό περί αμερικανικής ανάμιξης.

Somebody knocked on the Kremlin roof last night, using two drones.



Source: Yakimanca/Telegram#Russia #Moscow pic.twitter.com/VNBD8PpS2t