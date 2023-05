Απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν: «Το Κίεβο έστειλε drones στο σπίτι του»

Στόχος ουκρανικών drones έγινε το σπίτι του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε να τον δολοφονήσουν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Οι ρωσικές αρχές κατηγόρησαν την Τετάρτη την Ουκρανία ότι προσπάθησε να επιτεθεί τη νύχτα στο Κρεμλίνο με δύο drones.

Somebody knocked on the Kremlin roof last night, using two drones.



Source: Yakimanca/Telegram#Russia #Moscow pic.twitter.com/VNBD8PpS2t