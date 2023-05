Ατλάντα : Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο – Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ατλάντα των ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς σε νοσοκομείο της πόλης.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες, ενώ οι αστυνομικοί έχουν στήσει μεγάλη επιχείρηση για να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον ένοπλο που εισέβαλε στο νοσοκομείο.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν τραυματίες να απομακρύνονται σε φορεία και ασθενοφόρα να αναχωρούν από το σημείο της επίθεσης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η κατάσταση εκτυλίχθηκε μέσα σε ένα κτίριο στην οδό West Peachtree μεταξύ της 12ης και της 13ης οδού.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες του φερόμενου ως δράστη, ενώ κάλεσαν τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή.

APD is investigating an active shooter in the area of 1110 W Peachtree St NW. Please shelter in place, or stay out of the area. pic.twitter.com/uRIBECRQDT