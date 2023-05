Βελιγράδι: Προσχεδιασμένο το μακελειό - Ο 14χρονος άλλαξε τρεις γεμιστήρες!

Εννέα νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Βελιγράδι / Βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star

Σοκάρει την κοινή γνώμη το μακελειό σε σχολείο του Βελιγραδίου, με θύματα οκτώ μαθητές και έναν φύλακα και δεκάδες τραυματίες. Ο 14χρονος δράστης φέρεται να είχε προσχεδιάσει το αιματοκύλισμα, σύμφωνα με τις σερβικές αρχές.

A teenage girl opened fire at a school in the center of the Serbian city of Belgrade



He arrived at an educational institution with two pistols and Molotov cocktails pic.twitter.com/531mES0SNR — T2TNEWS (@T2T_News) May 3, 2023

Today I am particularly moody and sad. In my Belgrade, a tragedy happened in an elementary school in which 8 children and one adult were killed. The perpetrator is a 14-year-old student of that school. pic.twitter.com/uRdhvDAVdn — Djole 🇷🇸 (@onlydjole) May 3, 2023

Η ένοπλη επίθεση στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» στο Βελιγράδι ήταν προσχεδιασμένη από τον έφηβο δράστη, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο διοικητής της αστυνομικής διεύθυνσης Βελιγραδίου Βεσέλιν Μίλιτς.

Ο 14χρονος φέρεται να είχε προσχεδιάσει την επίθεση στο σχολείο του

At least eight people were killed in a school shooting in #Belgrade



It is reported that a seventh grader fired several shots from his father's gun at students and school security.



Local media suggest that the student may have started shooting because of a bad grade. pic.twitter.com/yH6m6CFMvi — NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2023

Στο σπίτι του δράστη βρέθηκε κατάλογος με τα ονόματα των μαθητών που ήθελε να σκοτώσει, όπως επίσης και της καθηγήτριας της Ιστορίας που χαροπαλεύει. Βρέθηκε και σχεδιάγραμμα του σχολείου. Τη σημερινή ημερομηνία επέλεξε ο δράστης επειδή σήμερα η τάξη του, τη δεύτερη ώρα, είχε το μάθημα της Ιστορίας και η αίθουσα όπου γίνεται η διδασκαλία βρίσκεται πολύ κοντά στην είσοδο.

The 14-year-old perpetrator of the crime made a crime plan and a list of kids/people he planned to kill, in the plan he used English terms/words such as "primary targets" and "floor". pic.twitter.com/zi1ACLiaz3 — Zvezda je život (@FkczBelgrade) May 3, 2023

Βελιγράδι: Χρησιμοποίησε το όπλο του πατέρα του - Πώς έγινε το μακελειό

Ο διοικητής της αστυνομίας ανέφερε ότι ο έφηβος δράστης χρησιμοποίησε το πιστόλι του πατέρα του 9 χιλιοστών και ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης άλλαξε τρεις γεμιστήρες.

Στο σπίτι του δράστη βρέθηκε κατάλογος με τα ονόματα των μαθητών / Φωτογραφία AP

Περιγράφοντας την επίθεση ανέφερε ότι ο δράστης αρχικά πυροβόλησε τον φύλακα στην είσοδο του σχολείου τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

AP Photo/Darko Vojinovic

Στη συνέχεια πυροβόλησε και σκότωσε τις δύο μαθήτριες που ήταν επιμελήτριες στον προθάλαμο του κτιρίου, άλλαξε γεμιστήρα και εισήλθε στην αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας και αφού πυροβόλησε την καθηγήτρια άνοιξε πυρ κατά των συμμαθητών του.

Έντρομοι οι μαθητές του σχολείου στο Βελιγράδι με τη στυγερή δολοφονία των συμμαθητών τους / AP Image (Darko Vojinovic)

Βγήκε στο προαύλιο του σχολείου, όπου βρίσκονταν μαθητές μικρότερων τάξεων, άλλαξε ξανά γεμιστήρα, αλλά επενέβη η αστυνομία και τον ακινητοποίησε.

Από τα πυρά του ανήλικου δράστη σκοτώθηκαν οχτώ μαθητές και ο φύλακας του κτιρίου. Μία καθηγήτρια και τέσσερις μαθητές που τραυματίστηκαν σοβαρά νοσηλεύονται σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου.

Ο δράστης της επίθεσης είναι 14 ετών και φοιτούσε στο ίδιο σχολείο, στην έβδομη τάξη.

Στη Σερβία κηρύχθηκε τριήμερο πένθος ενώ όλα τα σχολεία στο Βελιγράδι δεν λειτούργησαν σήμερα.

