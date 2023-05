Βελιγράδι: «Ελάτε, σκότωσα τους φίλους μου» είπε ο 14χρονος μακελάρης

Εννέα νεκρούς και πολλούς τραυματίες άφησε πίσω του ο 14χρονος με τα αρχικά Κ.Κ. μετά από την επίθεση με όπλο σε δημοτικό σχολείο στη συνοικία Βρατσάρ του Βελιγραδίου. Ο νεαρός φέρεται να είναι γιος γνωστού ακτινολόγου της σερβικής πρωτεύουσας, ενώ μόλις μια ημέρα πριν από την επίθεση βρισκόταν μαζί με τους συμμαθητές του σε πάρτι γενεθλίων.

Όπως αναφέρουν οι συμμαθητές του, η συμπεριφορά του δράστη ήταν φυσιολογική και τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε. «Σήμερα το πρωί όταν ήρθε στο σχολείο, άρχισε αμέσως να πυροβολεί όποιον έβρισκε μπροστά του κι επικράτησε χάος» λένε οι συμμαθητές του. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς προκειμένου να ξεφύγουν, πήδηξαν από τα παράθυρα.

Η σύλληψη του 14χρονου / AP Images

Πρώτο θύμα ήταν ο φύλακας του σχολείου, ο οποίος εργαζόταν πολλά χρόνια στο κτίριο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός από όλους. Στη συνέχεια ο 14χρονος κινήθηκε προς την τάξη της Ιστορίας που βρισκόταν στο ισόγειο και πυροβόλησε τη δασκάλα.

Τα πρώτα λουλούδια στο σχολείο που αιματοκύλησε ο 14χρονος / AP Images

Όπως λένε οι συμμαθητές του, ο νεαρός έπαθε «μπλακ άουτ» γιατί ενώ ήταν άριστος μαθητής, η δασκάλα του τού έβαλε μονάδα σε διαγώνισμα Ιστορίας.

