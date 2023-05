Βελιγράδι: Πυροβολισμοί σε δημοτικό σχολείο - Οκτώ παιδιά νεκρά

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τετάρτης μετά από αναφορές για πυροβολισμούς σε δημοτικό σχολείο στο κέντρο του Βελιγραδίου στη Σερβία. Σύμφωνα με τις νέες επίσημες πληροφορίες, υπάρχουν πέντε τραυματίες και εννέα νεκροί, οκτώ μαθητές και ένας φύλακας.

Δράστης της επίθεσης είναι ένας έφηβος 14 ετών, ο οποίος άνοιξε πυρ εντός του σχολείου. Όλα ξεκίνησαν όταν το αγόρι που φέρεται να είναι μαθητής της πρώτης Γυμνασίου, πήρε το όπλο του πατέρα του, έφτασε στο σχολείο και αφού καβγάδισε με τον φύλακα, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε.

Στη συνέχεια μπήκε μέσα στο κτίριο και κατευθύνθηκε προς μια αίθουσα. Όπως αναφέρουν οι πρώτες μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο ανήλικος άνοιξε την πόρτα και πυροβόλησε την καθηγήτρια. Στο σημείο αυτό μαθητές που βρίσκονταν μέσα στην τάξη έπεσαν πάνω του, προσπαθώντας να τον αφοπλίσουν, ωστόσο εκείνος συνέχισε να πυροβολεί παρόλο που ήταν πεσμένος στο έδαφος.

Σοκαρισμένοι γονείς και μαθητές από τους πυροβολισμούς / AP Images

Πέντε μαθητές νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, όμως η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη. «Είδα παιδιά να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο και να ουρλιάζουν. Ήρθαν γονείς πανικόβλητοι. Αργότερα άκουσα τρεις πυροβολισμούς», είπε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS μια μαθήτρια που φοιτά σε παρακείμενο γυμνάσιο.

Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και συνέλαβε τον νεαρό δράστη, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν άγνωστα. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ αναμένονται νέες πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών αλλά και των θυμάτων.

BREAKING: According to Serbian media, several children killed in a shooting at Vladislav Ribnikar Elementary School in #Belgrade , Serbia, police have suspect, a 7th grade student, in custody READ: https://t.co/GQVjTctXDT pic.twitter.com/00AwsSPrZm

Δεκάδες ασθενοφόρα στο σχολείο / AP Images

Η περιοχή έχει αποκλειστεί / AP Images

Αστυνομία και ιατρικό προσωπικό έφτασαν στο σχολείο / AP Images

Συλλυπηρία στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες της πολύνεκρης επίθεσης έστειλε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Απόλυτα συντετριμμένοι από την είδηση ​​της επίθεσης με πυροβολισμούς σε λύκειο στο #Βελιγράδι, όπου μαθητές και ένας φύλακας έχασαν τραγικά τη ζωή τους. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες, τον λαό και την Κυβέρνηση αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ευχές για γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες».

Utterly devastated by the news of the shooting attack at a high school in #Belgrade, where students&a security guard tragically lost their lives

Heartfelt condolences to the grieving families, the people&Gov’t of🇷🇸 at this difficult time.Wishes for a swift recovery to the injured pic.twitter.com/t3SYf5vWcy