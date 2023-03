Μεντβέντεφ: Παρομοίασε το ένταλμα σύλληψης του Πούτιν... με χαρτί τουαλέτας

Δε φαίνεται να «ιδρώνει το αυτί» των Ρώσων σχετικά με το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Δικαστήριο κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ παρομοίασε το έγγραφο του Διεθνούς Δικαστηρίου με... χαρτί τουαλέτας.

O αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας παρομοίασε με χαρτί τουαλέτας το έγγραφο του Διεθνούς Δικαστηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δε χρειάζεται να σας εξηγήσω πού θα χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο χαρτί». Και για να γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρος, συνόδευσε το κείμενο και με σχετικό εικονίδιο.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.