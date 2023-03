'Ενταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ένας χρόνος από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία- Βίντεο από δελτίο ειδήσεων Star (24.02.23)

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα ένταλμα σύλληψης κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας τον ότι είναι υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν στην Ουκρανία.

'Ενταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατηγορώντας τον για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία / AP Images (Gavriil Grigorov)

Στο ένταλμα οι αρχές σημειώνουν πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι υπεύθυνος για την απαγωγή, την παράνομη μεταφορά και την εξαφάνιση χιλιάδων παιδιών από τα ουκρανικά εδάφη.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου τα συγκεκριμένα εγκλήματα στοιχειοθετούνται από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, ημέρα έναρξης της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Εκτός του Πούτιν, ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και για την Επίτροπο των Δικαιωμάτων των Παιδιών στη Ρωσία, Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα.

Η σχετική ανακοίνωση του Διεθνούς Δικαστηρίου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σήμερα, 17 Μαρτίου 2023, το Προδικαστικό Τμήμα ΙΙ του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για δύο άτομα στο πλαίσιο της κατάστασης στην Ουκρανία: Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν και Μαρία Αλεξέγιεβνα Λβόβα-Μπέλοβα».

