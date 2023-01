ΗΠΑ: Ένοπλος μπήκε σε μαγαζί και σκότωσε «τυχαία» τρεις ανθρώπους

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ. Nεαρός άνδρας μπήκε σε κατάστημα και άρχισε να πυροβολεί εναντίον πολιτών, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλου στην Γιάκιμα της Ουάσινγκτον, ενώ ο δράστης της επίθεσης αναζητείται από την αστυνομία.

Gunman on the loose in Washington state after killing 3 at Circle K: ‘Just walked in and started shooting’https://t.co/8k2JPWvDK7



Shared From Local News https://t.co/hpxfviWEcc