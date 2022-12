'Ελον Μασκ: Μετατρέπει το Twitter σε... «ξενοδοχείο» για το προσωπικό;

Σάρκα και οστά φαίνεται να παίρνει το «σκληροπυρηνικό Twitter» που έχει στα σχέδιά του το νέο αφεντικό της πλατφόρμας, Έλον Μασκ. Το Twitter σύμφωνα με καταγγελίες μετέτρεψε χώρους στα κεντρικά του γραφεία σε υπνοδωμάτια για υπαλλήλους, γεγονός που φέρνει την εταιρεία στο επίκεντρο έρευνας από τις Αρχές του Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες υπαλλήλων του Τwitter, τα γραφεία της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο διαθέτουν πλέον μικρά υπνοδωμάτια για να κοιμίζουν τους εργαζόμενους, τα οποία είναι εξοπλισμένα με γιγαντιαία οθόνη τηλεπαρουσίας αιθουσών συνεδριάσεων.

Ο Έλον Μασκ υλοποιεί το όραμα του για ένα άκρως απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον στο Twitter / AP (Susan Walsh)

Οι αλλαγές αυτές φαίνεται ότι εντάσσονται στο σχέδιο του Μασκ για ένα «σκληροπυρηνικό Twitter» , όπου οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εργάζονται πολλές ώρες και με μεγάλη ένταση, όπως ο ίδιος απαίτησε, αφού προηγουμένως απέλυσε σχεδόν το μισό προσωπικό της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Κάποιοι εργαζόμενοι μάλιστα, ανέφεραν το τελευταίο διάστημα ότι κοιμούνταν στο αρχηγείο του Twitter. Η διευθύντρια διαχείρισης προϊόντων στην πλατφόρμα ανήρτησε τον περασμένο μήνα μια φωτογραφία που τη δείχνει να κοιμάται σε υπνόσακο στο γραφείο. «Όταν η ομάδα σου πιέζεται 24 ώρες το 24ωρο να πιάσει προθεσμίες μερικές φορές κοιμάσαι εκεί όπου δουλεύεις», έγραψε στο Twitter.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD

Το Twitter πάντως φαίνεται πως παρέβλεψε να ζητήσει άδεια για να μετατρέψει χώρους του κτιρίου σε υπνοδωμάτια.

Το τμήμα επιθεώρησης κτιρίων του δήμου του Σαν Φρανσίσκο επιβεβαίωσε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι διερευνά το θέμα μετά από καταγγελία και ότι σχεδιάζει να επιθεωρήσει τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Το ειρωνικό σχόλιο του Έλον Μασκ προκάλεσε η έρευνα του δήμου του Σαν Φρανσίσκο.

«Ο δήμος του Σαν Φρανσίσκο, λοιπόν, επιτίθεται σε εταιρείες που παρέχουν κρεβάτια σε κουρασμένους εργαζομένους, αντί να διασφαλίσει ότι τα παιδιά είναι ασφαλή από το fentanyl. Πού είναι οι προτεραιότητές σας;», έγραψε ο Μασκ στο Twitter.

Η ανάρτησή του Μασκ ουσιαστικά έχει να κάνει με τις ευθύνες των Αρχών αναφορικά με την καταγγελία ενός πατέρα, ότι το παιδί του αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας επειδή εκτέθηκε σε fentanyl (οπιοειδές) την ώρα που έπαιζε σε παιδική χαρά.

BREAKING: San Francisco building inspectors are launching an investigation into reports Twitter has converted several office rooms at its headquarters into sleeping quarters for employees. 'We need to make sure the building is being used as intended' @sfdbi rep tells @KQEDnews