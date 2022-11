Ο Έλον Μασκ επαναφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter αλλά ο ίδιος αρνείται

Να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στο twitter αποφάσισε ο νέος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Έλον Μασκ, μετά από online δημοσκόπηση 24 ωρών.

Ο λογαριασμός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ είχε ανασταλεί από τον Ιανουάριο του 2021, με τους υπευθύνους του μέσου κοινωνικής δικτύωσης να αποφασίζουν ότι θα πρέπει να απομακρυνθεί οριστικά από το twitter για τον ρόλο που είχαν διαδραματίσει οι αναρτήσεις του στην αιματηρή εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο.

Οι χρήστες του Twitter που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Μασκ απάντησαν σε ποσοστό 52% ότι ο Τραμπ θα πρέπει να επιστρέψει στην πλατφόρμα.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv