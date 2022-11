'Ελον Μασκ: Βάζει προσωρινό «λουκέτο» στα γραφεία του Twitter

Κλειστά μέχρι τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου θα μείνουν τα γραφεία του Twitter, σύμφωνα με ενημέρωση προς τους υπαλλήλους του.

Σύμφωνα με το BBC, οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν ότι τα κτίρια των γραφείων της εταιρείας θα κλείσουν προσωρινά, με άμεση ισχύ, χωρίς να δοθεί κάποια εξήγηση για αυτήν την απόφαση.

NEW: Twitter just alerted employees that effective immediately, all office buildings are temporarily closed and badge access is suspended. No details given as to why.