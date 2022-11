Ντουμπάι: Ισχυρός σεισμός - 5,6 ρίχτερ

Δυνατός σεισμός 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε το Ντουμπάι, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στο Ιράν, δεδομένου ότι το επίκεντρο βρίσκεται νοτιοανατολικά της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 88 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Ras Al Khaimah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή 60 χιλιόμετρα ανατολικά του Bandar-e Lengeh, του νοτιοανατολικού Ιράν.

#Earthquake (#زلزال) possibly felt 1 min 7 sec ago in #UnitedArabEmirates. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/goRi2Xb5cq