«Κράτος τρομοκρατίας η Ρωσία», σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο

Βίντεο του AP από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο

Ως κράτος-προαγωγό της τρομοκρατίας και «κράτος που χρησιμοποιεί τρομοκρατικά μέσα» χαρακτηρίσθηκε η Ρωσία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία.

Σε καταδίκη κατά της Ρωσίας προχώρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / AP (Jean-Francois Badias)

Την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον βάναυσο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι οι εσκεμμένες επιθέσεις και θηριωδίες που διαπράττονται από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και άλλες δυνάμεις που ελέγχονται από αυτές εναντίον αμάχων στην Ουκρανία, η καταστροφή μη στρατιωτικών υποδομών και άλλες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου, συνιστούν τρομοκρατικές πράξεις και εγκλήματα πολέμου.

Υπό αυτό το πρίσμα, αναγνωρίζουν τη Ρωσία ως κράτος-προαγωγό της τρομοκρατίας και ως κράτος που «χρησιμοποιεί μέσα τρομοκρατίας».

#Breaking



The European Parliament just adopted a resolution on recognising Russia as a state sponsor of terrorism.



MEPs call on the EU and its Member States to develop an EU legal framework which will sanction the Russian regime.



Read our thread 🧵👇 #EPlenary pic.twitter.com/EvtX1OQVZp