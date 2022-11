Κίνα: Λύθηκε το μυστήριο με τα πρόβατα που κινούνταν σε κύκλο επί 12 ημέρες

Τα συγκεκριμένα πρόβατα έγιναν...viral! (Βίντεο από ΑΝΤ1)

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει από την προηγούμενη εβδομάδα ένα βίντεο που δείχνει ένα κοπάδι από πρόβατα να κινείται σε κύκλο για 12 συνεχόμενες ημέρες σε μία φάρμα στην Κίνα.

Τα πρόβατα δεν υπέφεραν από κάποια αρρώστια όπως ανέφερε και το κρατικά ελεγχόμενο κινεζικό κανάλι People's Daily. Ούτε ο ιδιοκτήτης τους μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο ανέπτυξαν αυτή τη συμπεριφορά.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK